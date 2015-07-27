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ما وراء الدوري – (9) الزمالك.. وحكاية ' دوبل كيك ' من أبو كونيه

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ما وراء الدوري – (9) الزمالك.. وحكاية ' دوبل كيك ' من أبو كونيه ما وراء الدوري – (9) الزمالك.. وحكاية ' دوبل كيك ' من أبو كونيه

أعلن محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة شؤون اللاعبين أن محمد حمدي زكي مهاجم الاتحاد السكندري ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وكان الاتحاد يسعى لتوثيق العقد الموقع من اللاعب يوم الأثنين لقطع الطريق أمام الأهلي الذي حصل على توقيع حمدي زكي.

لكن محمود الشامي قال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار الأثنين: "حضر مندوبو الاتحاد لمقر الاتحاد من أجل قيد حمدي زكي.. لكن النظام رفض الأوراق المقدمة من زعيم الثغر".

وأضاف "النظام هو من رفض قيد اللاعب.. المستندات غير مكتملة وبالتالي بات اللاعب من حق أي نادي يوقع له سواء كان الأهلي أو غيره".

وأوضح "وصلنا ثلاثة عقود.. هناك عقد موقع من محمد مصيلحي رئيس الاتحاد الآسبق والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وبعده عقد أجدد من عفت السادات الرئيس السابق وعقد موقع عليه اللاعب".

وتابع "النظام رفض قيد اللاعب في صفوف الاتحاد للموسم المقبل.. وبالتالي بات حمدي زكي لاعبا في صفوف الفريق الذي وقع له".

وكان اللاعب والأهلي قد أعلنا عن اتمام التعاقد في صفقة انتقال حر.

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فيديو اليوم السابع

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