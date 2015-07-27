وزير الصحة لخالد صلاح: أغلقنا "فارما للأدوية" وأحلنا الواقعة للنائب العام

قال الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، إن الأطفال الصغار قد يتعرضون فى فصل الصيف والحر الشديد إلى "الجفاف" لذلك يحتاجون إلى محلول معالجة الجفاف وهذا كله يعلمه كل من يعمل فى الوسط الطبى، منوهًا أن هذا المحلول يؤخذ عن طريق الوريد أو الفم وهذا ليس به أدنى مشكلة.

وأضاف العدوى عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مع الكاتب الصحفي خالد صلاح، أن هناك آلاف الأطفال فى كل لحظة فى كثير من المستشفيات يُعالجون بمحاليل معالجة الجفاف ولكن يوجد فى أحد مستشفيات محافظة بنى سويف هناك حالات بعدما تأخذ محاليل الجفاف يحدث لها بعض التشنجات، وبعد الشك فى الأمر من أن التشنجات تحدث بسبب المحلول، لاسيما أن التشنجات تحدث بسبب ارتفاع درجة الحرارة أو من أسباب طبية لذلك تم وقف التعامل بالمحلول فورًا.

وأشار وزير الصحة إلى أن هناك 27 حالة كانوا يعالجون بالمحلول فى محافظة بنى سويف شفى جميعها إلا الـ4 حالات اللاتى وافتهم المنية بعد حدوث مضاعفات لهم، مؤكدًا أنه بالنسبة لهذا المحلول تم إيقاف التشغيلة بالكامل وسحب جميع الجرعات لتحليلها فى هيئة الرقابة والبحوث الدوائية تحليلًا دقيقًا لمعرفة نسبة كافة محتوياته، وتم إصدار قرار بغلق مصنع فارما للأدوية بأكمله وتحريز منتجاته فى الأسواق وإحالة الواقعة للنائب العام.

وأكد عادل العدوى، أنه تم تشكيل لجنة من أساتذة طب الأطفال لفحص الملفات الطبية لمعرفة كل الملابسات التى أدت إلى أى وجهة من أوجه القصور فى تلك الواقعة التى وقعت فى بنى سويف.

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