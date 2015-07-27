"الهيئة الهندسية": بدء حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد 8 أغسطس

كشف اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، والمشرف على مشروع قناة السويس الجديدة، أنه صدرت للهيئة تكليفات للعمل فى مشروعات جديدة، وسيتم البدء فيها عقب افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيأخذ يوم 7 أغسطس إجازة، ثم يبدأ فى العمل بهذه المشروعات اعتبارًا من اليوم التالى مباشرة الموافق 8 أغسطس.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية على هامش زيارة وزيرة القوى العاملة للقناة الجديدة، اليوم الاثنين: إن المشروعات التى كلفت بها الهيئة تتمثل فى مشروع مدينة رفح الجديدة، وحفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، وتطوير العلمين، والضبعة الجديدة، وميناء العين السخنة، ومنتجع الجلالة السياحى، فضلا عن الفرافرة، ومدينة الشيخ محمد بن زايد.

كما كشف "الوزير" أن المشروعات التى تم تكليف الهيئة الهندسية للعمل بها تحتاج إلى عمالة مدربة ومهارة من كافة التخصصات، موضحًا أن مدينة الإسماعيلية الجديدة يعمل بها 126 شركة حالية، ونحتاج إلى من 200 إلى 250 شركة لتنفيذ المدينة، مؤكدًا أن الباب مفتوح لكل من يرغب فى العمل بشرط الجدية فى العمل والكفاءة.

وردًا على سؤال حول قيام القوات المسلحة بتسليم المشروعات فى الموعد المتفق على تنفيذه، قال "الوزير": إن القوات المسلحة تعمل وفق خطط مدروسة وعملية، ولا تؤخر أى مستحقات على الشركات التى تعمل معها فى تنفيذ هذه المشروعات، فضلا عن أنهم يعملون على مدار 24 ساعة يوميًا.

- اللواء كامل الوزير: الانتهاء من الحفر الجاف بنسبة 100% فى القناة الجديدة