مصدر: مد فترة تنسيق المرحلة الأولى حتى الخميس حال عدم اكتمال العدد

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات قرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى ليوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن كان من المقرر انتهائها مساء الأربعاء، وذلك حال عدم استكمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة البالغ عددهم 110 ألف طالب وطالبة.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن معامل الحاسب الآلى بالجامعات ستستمر فى استقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق حتى يوم الخميس المقبل؛ لتسجيل رغباتهم حتى يكتمل عدد الطلاب بالمرحلة، كما أن موقع التنسيق الإلكترونى سيظل مفتوحًا لتسجيل الرغبات من المنازل لحين انتهاء المرحلة.