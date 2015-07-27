أخبار عاجلة

حملة من تلاميذ مدرسة ألمانية ضد ترحيل صديقهم اللاجئ -
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط -
إحالة 18 مسجل خطر بـ4 مدن في المنيا للنيابة العامة -
"التنظيم والإدارة": إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي في الجهاز الإداري للدولة -
تكريم ثلاثة طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية -
"التعليم" تقيم مهرجان القرائية بمحافظة شمال سيناء -
بعد الفوز على الزمالك| «الشرقية» يرفض الراحة استعدادا لدجلة -
اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك والشرقية -
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم -
أسامة إبراهيم يجري جراحة عاجلة في الأنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر: مد فترة تنسيق المرحلة الأولى حتى الخميس حال عدم اكتمال العدد

Google+ Print
مصدر: مد فترة تنسيق المرحلة الأولى حتى الخميس حال عدم اكتمال العدد مصدر: مد فترة تنسيق المرحلة الأولى حتى الخميس حال عدم اكتمال العدد
أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات قرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى ليوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن كان من المقرر انتهائها مساء الأربعاء، وذلك حال عدم استكمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة البالغ عددهم 110 ألف طالب وطالبة.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن معامل الحاسب الآلى بالجامعات ستستمر فى استقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق حتى يوم الخميس المقبل؛ لتسجيل رغباتهم حتى يكتمل عدد الطلاب بالمرحلة، كما أن موقع التنسيق الإلكترونى سيظل مفتوحًا لتسجيل الرغبات من المنازل لحين انتهاء المرحلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365