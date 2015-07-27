أستاذ كبد: عقار "تكنيفى" لعلاج فيروس C سيتم بيعه فى مصر باسم كيوريفو

أكد الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" أقرت دواء "تكنيفى"، الذى يتكون من عقارى أومبيتا سفير والباريتا بريفير، موضحا أنه تمت إضافة دواء "ريتونافير" لكى يزيد من امتصاص دواء الباريتابريفير بصورة أفضل، ويبقى مستواه منضبطا فى الدم لمدة 24 ساعة.

وقال إن هذا الدواء كمركب أحادى من المركبات الجديدة لعلاج فيروس سى أى كبسولة واحدة تحتوى على دوائين، ويناسب النوع الجينى الرابع بنسب شفاء تصل إلى 100% فى بعض الحالات.

وقال الدكتور الخياط إن هذا الدواء يسمى فى أمريكا "تكنيفى"، وفى أوروبا الفيكاركس، وسوف يطرح فى مصر باسم "كيوريفو"، والسبب فى هذا أن سعره فى مصر سيختلف تماما عن سعره فى أمريكا، لأنه سيكون أرخص بنسبة واحد على 50 من سعره فى أمريكا، ولذلك فإن شركة ابفى المنتجة للعقار سوف تميزه فى مصر باسم كيوريفو حتى لا يتم بيعه خارج مصر.

وقال: "يعتبر هذا الدواء من الأدوية الأحادية مثل عقار الهارفونى الذى يحتوى على السوفالدى والليديسبفير، والذى يناسب النوع الجينى الرابع، وإن نسب نجاحه تصل إلى 95%، أما الدواء الأحادى الثالث الذى يحتوى على دوائين فى كبسولة واحدة يسمى حتى الآن "إم إس سكوير" أو مربع ميرك، والذى ما زال يحمل كودا، ويحتوى على دوائين هما الجراسابريفير والالباسفير، وفى دراسة حديثة جدا ثبت أن هذا المركب الأحادى يصل نسب الشفاء فى مرضى النوع الجينى الرابع إلى 95%.

وأشار إلى أن الاختلاف الوحيد بين دواء كيوريفو أو الهارفونى ومربع ميرك أن الكيوريفو يحتاج إلى الريبافيرين عند وصفه للمريض لمدة 12 أسبوعا أما الهارفونى ومربع ميرك لا يحتاجان إلى الريبافيرين عند إعطائه إلا فى مرضى التليف الكبدى غير المستجيبين من قبل للإنترفيرون وعدد الفيروس لديهم أكثر من 800 ألف، حيث إن الكيوريفو لابد من أخذ الريبافيرين معه فى كل الحالات بلا استثناء.