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جامعة المنوفية ترسل برقية تهنئة لرئيس الجمهورية وتحتفل بقناة السويس الجديدة

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جامعة المنوفية ترسل برقية تهنئة لرئيس الجمهورية وتحتفل بقناة السويس الجديدة جامعة المنوفية ترسل برقية تهنئة لرئيس الجمهورية وتحتفل بقناة السويس الجديدة

جامعة المنوفية

قال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية إن مجلس الجامعة الذى انعقد اليوم بحضور جميع العمداء أرسل برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ” وعد فأوفى ” بمناسبة الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديجة وبدء التشغيل التجريبى لها .

وأضاف أن الجامعة سوف ترفع أعلام وشعار قناة السويس الجديدة على جميع مبانيها خلال الفترة المقبلة احتفالا بالقناة الجديدة، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات بتواجد جميع العاملين من عمداء وأعضاء هيئة التدريس بأماكنهم لتفويت الفرصة على أي شخص يحاول تعكير احتفالات أحد إنجازات مصر الحديثة.

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