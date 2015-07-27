محافظ أسيوط يشكل لجنة للاستفادة من 10 مقرات للحزب الوطني المنحل

قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط تشكيل لجنة لدراسة طلبات ومقترحات تخصيص مقار الحزب الوطني المنحل للاستفادة منها وتتشكل اللجنة برئاسة مدير المديرية المالية بأسيوط وعضوية كل من رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص ومدير مديرية الثقافة ومدير تفتيش الآثار بأسيوط ويضم إليها من ترى اللجنة الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص.

وتتولى هذه اللجنة دراسة طلبات تخصيص مقار الحزب الوطني المنحل بالمحافظة في ضوء الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء لتخصيص تلك المقار التابعة منها للدولة لاغراض المنفعة العامة والعرض بتقرير نتائج أعمالها فور الانتهاء منها تمهيداً لرفعها لوزارة التنمية المحلية.

وأكد المحافظ علي ضرورة اﻹستفادة المثلي بكافة اﻹمكانيات واﻷماكن الغير مستغلة بمختلف القطاعات لتقديم الخدمات للمواطنين البسطاء.

يذكر أن مقرات الجزب الوطني المنحل تم تشميعها وتسليمها ومنقولاتها لرئاسة المركز والمدينة المختصة وهي 10 مقرات تشمل المقر الرئيسي بشارع 26 يوليو بحي غرب مدينة أسيوط و3 وحدات سكنية بمركز صدفا ووحدتين بمركز الغنايم وشقة مؤجرة بمركز أبوتيج ووحدة سكنية بشارع صالح أبو زيد بساحل سليم ووحدة سكنية بشارع جمال عبد الناصر بمركز البداري ووحدتين سكنيتين بشارع بورسعيد وبدروم أمام المستشفى المركزي بمدينة أبنوب وحدتين بالايجار بمركز الفتح وشقة بمجمع المصالح بقرية فزاره مركز القوصية ووحدة سكنية مؤجرة بمركز منفلوط.