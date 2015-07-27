غرق شاب من محافظة المنيا أثناء السباحة بشاطئ عجيبة بمطروح

لقي شاب من محافظة المنيا مصرعه غرقاً، بشاطئ عجيبة غرب مدينة مرسى مطروح أثناء السباحة بصحبة عمه وآخرين، جاءوا لقضاء المصيف بمطروح.

تلقى قسم شرطة مطروح بلاغا من المستشفي العام بدخول طاهر صلاح ( 22 سنة ) مقيم بالمنيا جثة هامدة، وبالانتقال والفحص وسؤال محمود محمد عم المتوفى ( 40سنة ) أكد أنه حضرهو ونجل شقيقه وأخريين للمصيف بمطروح وأثناء قيام المتوفى بالسباحة بمياه البحر بشاطئ عجيبة و بسبب عدم إجادته للسباحة جرفه التيار وغرق، ولا يتهم احدا بالتسبب في وفاته.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي مطروح العام تحت تصرف النيابة التي أخطرت للتحقيق وتحرر محضر.