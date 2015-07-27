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العبادى يؤكد أهمية التعايش السلمى والبعد عن الصراع و الطائفية

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العبادى يؤكد أهمية التعايش السلمى والبعد عن الصراع و الطائفية العبادى يؤكد أهمية التعايش السلمى والبعد عن الصراع و الطائفية
بحث رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى فى بغداد اليوم الاثنين مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، والوفد المرافق له، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية فى العراق والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات وجهود الحرب على عصابات تنظيم(داعش) الإرهابى على المنطقة.

وهنأ العبادى، ظريف بالاتفاق النووى الذى تم إبرامه مابين إيران ومجموعة (5+1) التى تضم الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن وألمانيا، وقال: أن العقوبات الاقتصادية جريمة بحق الشعب الإيرانى كما كانت بحق العراق الذى عانى كثيرا من العقوبات التى فرضت فى السابق وإن من مصلحة المنطقة أن تتعايش بشكل سلمى وتبتعد عن الصراعات لان الاعداء يريدون تفرقتنا ونشر الطائفية وان تعاون دول المنطقة فيما بينها مهم جدا للتخلص من هذه الإشكالات.

ونوه إلى أن العراق يمتلك علاقات متميزة مع ايران وهى من الدول التى ساعدت العراق منذ البداية ووقفت معه فى حربه ضد تنظيم "داعش" وان المجتمع الدولى اصبح اكثر وعيا لخطر هذه العصابات الإرهابية.

ومن جانبه، أشار ظريف إلى أن زيارة العبادى الاخيرة إلى طهران اتخذت خلالها قرارات جيدة لمصلحة الشعبين فى العديد من القطاعات، مؤكدا دعم الايرانية للعراق فى حربه ضد الإرهاب.
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مصر 365

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