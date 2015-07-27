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ننفرد بنشر صور العملة الذهبية باسم قناة السويس الجديدة

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ينفرد "اليوم السابع"، بنشر صور العملة الجديدة الذهبية، لمشروع قناة السويس الجديدة، الذى من المقرر افتتاحه الخميس المقبل، الموافق 6/8/2015، ومن تصميم المهندس ياسر سعد الدين.

اليوم السابع -7 -2015

فيما تمت طباعة العملة، اليوم الاثنين، بعدد 21 ألف عملة ما بين الجنيه الذهب والميداليات التذكارية، وسيتم إرفاق العملة الذهبية لكبار الضيوف المشاركين فى حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.

اليوم السابع -7 -2015

ورسمت على عملة الجنيه الذهبى الجديد، كرة أرضية، وسفن عملاقة تمر على مشروع قناة السويس الجديدة.


>ننشر صور تفقد السيسى مشروع قناة السويس الجديدة جوا

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