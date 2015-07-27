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القبض على 4 مهربين وبصحبتهم 13 متسللا بمدينة برانى فى مطروح

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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برانى بمطروح، من ضبط 4 مهربين للبشر من إلى ليبيا وبصحبتهم 13 عاملا، من 3 محافظات مختلفة، كانوا يستعدون لتسلل الحدود بطريقة غير شرعية، إلى الجانب الليبى بحثا عن فرص عمل هناك.

كانت معلومات وردت لضباط القسم ع قيام تشكيل عصابى مكون من "محمد س" 42 سنة عامل، و"مبارك م" 29 سنة سائق، و"عوض ع" 29 سنة مزارع، و"عثمان ج" 31 سنة عامل، تخصصوا فى تجميع وتسفير العمالة بدون ترخيص وبطرق غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، إلى دولة ليبيا، مستغلين احتياجهم للعمل.

وذلك نظير حصول المهربين على مبالغ نقدية تقدر بمبلغ 6 آلاف جنيه من كل شخص مستخدمين فى ذلك السيارة رقم 4916 ج هــ ع قيادة الثانى والسيارة رقم 7975 ج هـ ى ربع نقل قيادة الثالث، ويتخذون من مدينة برانى مكانا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

تم تقنيين الإجراءات وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برانى وضباط فرع البحث الجنائى والقوة المرافقة من ضبط المتهمين والسيارتين وبصحبتهم 13 شخصا من راغبى السفر وهم 11 من محافظة الفيوم و1 من محافظة القاهرة و1 من محافظة الجيزة.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بصحتها وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى بالاتفاق فيما بينهم لحصول منهم على مبالغ نقدية نظير تسفيرهم إلى دولة ليبيا بطرق غير مشروعة عبر الدروب الصحراوية مستخدمين السيارات المضبوطة.

وعثر بحوزة المتهم الثالث عوض ع على حوالات بريدية واردة له من محافظة أسيوط من بعض راغبى السفر بمبلغ 30 ألف جنيه واعترف بذلك.

وتم التحفظ على المتهمين والسيارات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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