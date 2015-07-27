مستشفى القوات الجوية للنيابة: لاعب ليوبار لا يمكن استجوابه بسبب حالته

أخطرت مستشفى القوات الجوية المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، عن تعذر استجواب لاعب ليوبارد الكونغولى رودى ناداى، الذى أصيب فى مباراة الزمالك أمس مع فريق ليوبارد، فى كرة مشتركة مع حارس الزمالك أحمد الشناوى.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد تسلمت التقرير الطبى للاعب حيث أصيب بكسر فى إحدى فقرات الرقبة وأمرت النيابة بإخطارها فور تحسن حالته للاستماع لأقواله.

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