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ننشر صورة إهداء طيارو الرافال للرئيس "أفارول" مكتوب عليه "السيسى"

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ننشر صورة إهداء طيارو الرافال للرئيس "أفارول" مكتوب عليه "السيسى" ننشر صورة إهداء طيارو الرافال للرئيس "أفارول" مكتوب عليه "السيسى"
ينشر "اليوم السابع"، صورة إهداء طيارو مقاتلات "الرافال"، الرئيس عبد الفتاح السيسى، "أفارول" (جاكت) عليه علم وشارة سرب الرافال، ومدون عليها "الرئيس عبد الفتاح السيسى.. القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب انتهاء حفل تخرج الدفعتين (82) طيران وعلوم عسكرية جوية، على تهنئة الخريجين الجدد والتقاط الصور التذكارية معهم، وطالبهم بمواصلة الانضباط والتفانى فى التدريب ليكونوا إضافة جديدة لزملائهم من أبطال ومقاتلى القوات المسلحة وما يقومون به من مهام للدفاع عن الوطن ومقدساته.


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