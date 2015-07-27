إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طهطا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بنجع عبد الدايم التابع لقرية الشيخ مسعود – دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كلًا من، طرف أول – عائلة العفينات “أيمن سليمان خلف، وأحمد أبو زيد كامل، وعصام أبو زيد كامل، وحسن أبو زيد كامل، وأحمد سليمان خلف، ومحمد سليمان خلف، ومصطفي أحمد سليمان، وفتحي محمد محمود، وجمال علي عبد الوهاب، ومحمد أبو زيد كامل، وكرم عيد عمران”

وطرف ثان – عائلة عبد الدايم “رشاد عبد العال أحمد 25 سنة حاصل علي دبلوم إدارة خدمات مصاباً بشظايا بالكتف وآثار حرق جلدي بالساعد، وحنفي محمود أحمد 26 سنة عامل مصاباً بشظايا بالجسم وجروح بالساعد والفخذ، وخلف عبد اللطيف محمد 30 سنة سائق توك توك مصاباً بإشتباه كسر بالرسغ وكدمات وسحجات بالمرفق والساعد، وسدر مهدي محمد 19 سنة ربة منزل مصابه بسحجات متفرقة بالجسم، وإسماعيل عبد اللطيف محمد 30 سنة عامل، وعلي أحمد محمد 35 سنة مقاول، ومهدي محمد سيد 55 سنة فلاح، وإبراهيم مهدي محمد 30 سنة فلاح، وزيدان محمد عبد الدايم 35 سنة عامل، ونصر الدين محمد 30 سنة عامل” والطرفان يقيمان بذات الناحية، وتبين من الفحص قيام الطرفين بإطلاق الأعيرة النارية فيما بينهما علي أثر خلافات سابقة بينهما.

بسؤال الطرف الثاني اتهم الطرف الأول بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.