بالصور.. لقاء مدير أمن الإسكندرية الجديد مع قيادات وضباط المديرية

عقد اللواء أحمد عبد الجليل حجازي ،مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأسكندرية ، اجتماعا ضم المستويات القيادية والاشرافية المختلفة ومديري الادارات ورؤساء الاقسام النوعية ومأموري الاقسام وإدارة البحث الجنائي وذلك في ضوء تحديد خطة المديرية خلال المرحلة المقبلة في الارتقاء بالمنظومة الامنية وتحقيق الامن بالشارع السكندري حيث استعرض عدة نقاط تمثلت في علي اهمية التزام الضباط والافراد باحترام حقوق المواطن ومراعاة البعد الانساني والتعامل في إطار نصوص وأحكام القانون، وفي ذات الاطار اكد علي اهمية التعامل بحزم ضد اية محاولات لإثارة الفوضي والخروج علي القانون.

كما وجه اللواء أحمد عبد الجليل بضرورة الالتزام بخطة الوزارة بتأمين المنشأت الهامة والحيوية لصد ايه محاولات للاعتداء عليها و إفشال مخططات الجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى من خلال الأنتشار المكثف لمجموعات الأنتشار السريع المتمركزة بكافة الميادين والمجهزة بأحدث الأسلحة والمدربة للتعامل الفورى مع أعمال الشغب والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع كافة اشكال الخروج عن القانون ومواجهة أية أعمال إرهابية قد تحدث ومراقبة تلك الميادين والشوارع من خلال تزويد عدد الكاميرات لمتابعة الحالة الأمنية في ظل تواجد أعداد كبيرة من المصطافين بمدينة الاسكندرية، كما وجه مدير الأمن شرطة المرافق لرفع جميع الأشغالات فى محيط المنشأت الهامة والحيوية والتنسيق مع إدارة المرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة وقت اللزوم وسحب الكثافات المرورية.

تم تكليف جميع قيادات المديرية بالتواجد الميدانى من خلال مداومة المرور لمتابعة الحالة الأمنية بأنحاء المدينة و الأخطار الفورى بأية ملحوظات.