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بالصور.. المصريين الأحرار بسوهاج يبدأ أولى جلسات الصالون الثقافي

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جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

قامت امانة التدريب والتثقيف بحزب المصريين الأحرار بسوهاج بتفعيل الصالون الثقافي بالحزب، حيث ناقشت ايرينى رشاد مسؤلة التدريب والتثقيف بالحزب بسوهاج الحضور من أعضاء الحزب فى جلسة الصالون الثقافى ​المنعقدة بمقر الحزب بسوهاج​​ حول ​مفهوم النظام الليبرالي وما هو الفرق بينه وبين النظامين المحافظ والاشتراكي وما هو النظام الأنسب فى التطبيق لمجتمعنا المصري.

وأكدت إيريني رشاد أن الهدف من ذلك هو النهوض بالفكر والوعي السياسي للمواطنين وأعضاء الحزب بسوهاج، وأن الحزب سيستمر في عقد هذا الصالون الثقافي بشكل دائم خلال المرحلة المقبلة.

 

 

جانب من الجلسة

جانب من الجلسة

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