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“محلب” يتصل بمحافظ أسوان للاطمئنان على سير العمل بمحطتي صرف كيما 1 وكيما 2

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“محلب” يتصل بمحافظ أسوان للاطمئنان على سير العمل بمحطتي صرف كيما 1 وكيما 2 “محلب” يتصل بمحافظ أسوان للاطمئنان على سير العمل بمحطتي صرف كيما 1 وكيما 2

رئيس الوزراء

تلقي اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان اليوم اتصالًا تليفونيًا من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للاطمئنان علي سير العمل بمحطتي كيما 1 ، وكيما 2 .

خلال المكالمة أكد محافظ أسوان لرئيس الوزراء على أنه يقوم باستمرار بزيارات تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة المحطتين، وأن هناك جهد مكثف من قبل العاملين بالمشروع من شركة المقاولون العرب والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وفقًا لالتزامهم أمام المهندس إبراهيم محلب خلال زيارته الأخيرة لأسوان بإنهاء الأعمال في نهاية أغسطس القادم للقضاء نهائيًا على أكبر بؤرة تلوث بمصرف السيل وأيضًا علي مجري نهر النيل.

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