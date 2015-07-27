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بالصور.. محافظ أسوان يناقش الاستثمار مع وفد كوري متخصص في صناعة الرخام والجرانيت

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بالصور.. محافظ أسوان يناقش الاستثمار مع وفد كوري متخصص في صناعة الرخام والجرانيت بالصور.. محافظ أسوان يناقش الاستثمار مع وفد كوري متخصص في صناعة الرخام والجرانيت

التقى اليوم اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان مع وفد كوري متخصص في صناعة الرخام والجرانيت وإدارة المحاجر، برئاسة مستر يم رئيس مجلس إدارة شركة IMG الكورية والمتخصصة في تصنيع الرخام والجرانيت وإدارة المحاجر، وبحضور الدكتور أحمد فيصل المدير التنفيذي لمبادرة “مشروعك” بوزارة التنمية المحلية ومديرو الإسكان والاستثمار والمحاجر ورئيس مدينة أسوان.

خلال اللقاء أكد المحافظ علي تفرد المحافظة بثروات تعدينية ومحجرية ومتوفرة باحتياطيات هائلة لنحو 37 مادة خام جاهزة لإقامة أي مشروع استثماري لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الثروات، وخاصة أن إقامة أى مشروع استثمارى فى أسوان سيحقق لصاحبه الجدوي الاقتصادية منه في ظل انخفاض تكلفة نقل الخامات، بجانب وجود المزايا العديدة منها قرب منافذ التصدير ، علاوة علي الاستفادة من تخصيص الأراضى المرفقة بالمناطق الصناعية فى العلاقى والسباعية، بالإضافة إلى توافر مصادر الطاقة سواء كانت كهربائية أو شمسية أو غاز طبيعي.

وأوضح أنه من المخطط بأن يكون لأسوان ميناء على البحر الأحمر بعد صدور قرار إعادة ترسيم المحافظات ليكتمل بذلك قاعدة البنية الأساسية المطلوبة لجذب المزيد من الاستثمارات والمتوافر منها حالياً مطارى أسوان وأبوسمبل وموانئ نهرية وشبكة طرق وسكك حديدية وموقع جغرافى متميز، واستعرض مصطفي يسري للوفد الفرص الاستثمارية المختلفة في أسوان وأهم الصناعات التي تقوم علي المواد الخام المحجرية والتعدينية ، مؤكداً علي ضرورة أن يتم إقامة مصانع للاستفادة الكاملة من المواد الخام عن طريق تصنيعها داخل المحافظة لما تمثله من قيمة اقتصادية مضافة لكل مدينة أو مركز يوجد به مواد خام.

وأشاد الوفد الكوري خلال زيارته التفقدية لعدد من المحاجر بمدينة أسوان بتنوع ألوان المادة الخام للجرانيت وجودته من حيث الصلابة والكميات الهائلة المتوافرة ، ليمثل ذلك ثروة كبيرة للمحافظة.

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