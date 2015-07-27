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وفاة أبو بكر عبد الكلام الرئيس الحادى عشر للهند عن عمر يناهز 83 عامًا

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وفاة أبو بكر عبد الكلام الرئيس الحادى عشر للهند عن عمر يناهز 83 عامًا وفاة أبو بكر عبد الكلام الرئيس الحادى عشر للهند عن عمر يناهز 83 عامًا

رئيس الهند

توفي، اليوم الاثنين، الرئيس الحادى عشر للهند أبو بكر زين العابدين عبدالكلام فى مستشفى بولاية ميجاليا شمال شرق البلاد حيث كان يلقى محاضرة فى المعهد الهندى للإدارة.

وذكرت قناة (إن دى تى في) الهندية أن عبدالكلام سقط من على المنصة أثناء إلقاء المحاضرة وتم نقله بسرعة إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، ويقول الأطباء إن وفاته جاءت نتيجة إصابته بالسكتة القلبية. فى السياق نفسه، غرّد وزير الداخلية الهندى راجناث سينج على تويتر قائلا “أحزننى بشدة الرحيل المفاجئ للرئيس السابق للهند الدكتور أبو بكر زين العابدين عبد الكلام، الذى كان مصدر إلهام لجيل كامل”.

وحكم عبدالكلام الهند فى الفترة ما بين عامى 2002 و 2007 وهو الرئيس الحادى عشر للبلاد.


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