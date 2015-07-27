أخبار محافظات مصر.. وفاة الحالة الرابعة فى واقعة محلول الجفاف ببنى سويف

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الاثنين، أبرزها وفاة الطفلة رحمة على محمود، 12 شهرًا، بمستشفى جامعة بنى سويف، والتى تم تحويلها أول أمس من مستشفى بنى سويف العام، ضمن ثلاث حالات، أصيبوا بنزلة معوية بعد تناولهم محلول معالجة الجفاف.

كما وجه اللواء شوقى رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، نداء لأهالى سيناء بسرعة التقدم لتملك أراضى المنازل المقيمين عليها. وأوضح رشوان، خلال لقاء عقد بحضور اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أنه متاح أمام الأهالى تملك بيوتهم فى حدود 600 مترًا لكل حالة مقابل جنيه واحد لكل متر فى المدينة و50 قرشًا فى القرى.

وقضت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية بالسجن 10سنوات لـ4 عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بالبحيرة، فى القضية 256 لسنة 2014 عسكرية، لاتهامهم بالقيام بأعمال عنف وحرق إحدى المدرعات الشرطية بمدينة حوش عيسى.

وأصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالإسكندرية دائرة الإرهاب، المنعقدة بمحكمة مطروح، حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، على عنصرين من جماعة السلفية التكفيرية، فى القضية رقم 12132 جنايات السلوم.

تم توجيه لهما تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين ومحاولتهما تسلل الحدود إلى ليبيا للعودة عن طريقها مرورا بدول أخرى للقتال فى صفوف الجيش السورى الحر المنضمين إليه سالفا.

وقرر المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، حبس 2 من أعضاء تنظيم الإخوان المتهمين بالانضمام إلى اللجان النوعية المعروفة إعلاميًا باسم "أبناء الشاطر"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وإلى موجز أخبار محافظات مصر..

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