إصابة 22 متسللا فى انقلاب سيارة نصف نقل على الحدود مع ليبيا

أصيب 22 شخصًا، اليوم الاثنين، إثر حادث انقلاب سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها على طريق مطروح-السلوم بمنطقة أبو ميلاد، بنطاق مدينة سيدى برانى، وهم فى طريقهم لتسلل الحدود بالسلوم إلى ليبيا.

وأكد شهود عيان أنه أثناء خروج السيارة من أحد المدقات الصحراوية للطريق الدولى، أثناء مطاردة أمنية للسيارة التى كانت تقل المتسللين تعرضت السيارة للانقلاب.

وقال مصدر بمديرية الصحة فى مطروح، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى برانى المركزى، وتم تحويل 15 شخصًا من بينهم إلى مستشفى مطروح العام لاستكمال العلاج، وأشار إلى أن الإصابات تتراوح بين كسور بالعظام وسجحات وكدمات، ولم يسفر الحادث عن حالات وفاة حتى الآن.

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