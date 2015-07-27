الأمن الوطنى بالبحيرة يضبط خلية إرهابية وراء تفجيرات محكمة ومركز شرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة منذ قليل، بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة من ضبط أخطر خلية إرهابية تضم 7 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بدائرة مركز إيتاى البارود.

وتبين من التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب واقعة تفجيرات بمحيط محكمة إيتاى البارود، محيط مركز شرطة إيتاى البارود.

كان مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام أمر بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى والعميد خالد عبد الحميد رئيس قسم المباحث الحنائية، بالاشتراك مع فريق آخر من أكفأ ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة لسرعة ضبط أعضاء تلك الخلية الإرهابية.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد عناصر لجنة عمليات نوعية اضطلعت بارتكاب تلك الوقائع كما أضافت التحريات تلقي تلك الخلية لتدريبات على استخدام الأسلحة النارية وتركيب العبوات شديدة الانفجار وأنه منوط بها تنفيذ مخططهم الإرهابى بنطاق المحافظة.

وهما كل من "عبد الله.م، محمود.أ" ، و"خالد.ا"، و"صبحى.م"، و"عمر.م"، "عوض.ا" ، "نصر.أ".

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية مكبرة بالاستعانة بـ10 مجموعات قتالية لاستهداف عناصر الخلية وتمكن ضباط فرع الأمن الوطنى من ضبط جميع أعضاء تلك الخلية الإرهابية السالف ذكرها.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي وأنهما ضمن عناصر لجان العمليات النوعية بدائرة مركز إيتاى البارود وصدرت إليهم تكليفات من تنظيم الإخوان الإرهابي بالسعي لإظهار النظام الحاكم بمظهر الضعف وعدم القدرة علي إدارة شئون البلاد تحايلاً منهم علي بعض فئات الشعب بوجود ما يسمى بموجة ثورية جديدة بغرض إشاعة الفوضى في محاولة لإسقاط النظام الحالى وهدم البنية التحتية للدولة وأنهم قد بدءوا في تنفيذ ذلك المخطط تدريجيًا بأن كونوا وبقية المتهمين المضبوطين فيما بينهم خلية نوعية لتنفيذ مخططهم الإرهابى.

وأضافوا بقيامهم بارتكابهم واقعة الانفجار بمحيط محكمة إيتاى البارود بالبحيرة يوم 7 من الشهر الماضى ختصة بعد سماع دوى انفجار قنبلة تم ذرعها داخل سيارة بمحيط محكمة إيتاى البارود والتى تشهد محاكمات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

وقد انتقل على الفور خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية برئاسة العميد جمال يس، لتمشيط المنطقة وحصل "اليوم السابع" على أسماء مصابى الانفجار الذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتحطيم سيارتين إثر زرع عبوة ناسفة أسفل سيارة لادا حمراء اللون.

والمصابون هم كل من "أحمد ماهر جاد" 23 سنة، طالب بكلية العلاج الطبيعى، و"كريم صلاح قطب" 22 سنة، و"عبده محمد عبده الصعيدى"، و"هلال السيد"، و"فرج ربيعى الحلبى".

أيضًا اعترف المتهمون بأنهم متورطون فى أحداث انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة بمحيط مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى تحطم السيارة وأخرى مجاورة لها، دون حدوث إصابات أو وفيات.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار أحمد فوزى عبد العال المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور تشكيل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشارين عماد سالم، أشرف ربيع رئيسى النيابة الكلية ضم المستشارين إبراهيم صدقى رئيس نيابة إيتاى البارود، إبراهيم المنشاوى مدير النيابة، مصطفى السقا ، أحمد التونى وكلاء النائب العام بسكرتارية محمد الشرقاوى وأشرف الحلبى وهشام بخيت ومحمد سمك لمباشرة التحقيقات مع المتهمين.