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أسير محرر يرزق بمولودة بعد 34 عاما فى سجون إسرائيل

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أسير محرر يرزق بمولودة بعد 34 عاما فى سجون إسرائيل أسير محرر يرزق بمولودة بعد 34 عاما فى سجون إسرائيل
رزق أسير فلسطينى من قطاع غزة فى الستينيات من العمر بأول مولودة له بعد 34 عاما قضاها فى السجون الإسرائيلية.

وذكر "مركز الأسرى للدراسات" أن الأسير المحرر أحمد عبد الرحمن أبو حصيرة من مدينة غزة رزق اليوم بمولودته البكر "نور" بعد (34 عاما) قضاها فى سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأمضى أبو حصيرة البالغ من العمر (62عاما) أكثر من نصف حياته فى المعتقلات الإسرائيلية على فترتين الأولى دامت ثمانى سنوات من عام 1971 حتى 1979، والثانية بلغت 26 عاما خلال الفترة من 1986 إلى 2012.

واعتقلت قوات الاحتلال أبو حصيرة من داخل منزله بمدينة غزة فى الثامن عشر من فبراير عام 1986، وكان عمره آنذاك سبعة وعشرين عاما بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي.

وأفرج عنه فى صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل الموقعة فى أكتوبر عام 2011 برعاية مصرية والتى تم بموجبها الإفراج عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل الجندى الاسرائليلى جلعاد شاليط الذى أسرته الحركة فى يونيو 2006.
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