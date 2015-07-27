حماس تحذر من التمادى فى تقليصات "أونروا" بسبب عجزها المالى

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين من التمادى فى تقليص وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خدماتها المقدمة للاجئين بسبب عجزها المالي.

وقالت الحركة فى بيان صحفى "نحذر من مغبة التمادى فى تقليص خدمات وكالة الغوث لأن من شأن ذلك أن يضاعف من حالة التوتر فى المنطقة ويساهم فى خلق أوضاع لن يستطيع أحد السيطرة عليها".

واعتبرت أن تلويح مسؤولين فى أونروا بإمكانية اضطرارها لتأجيل العام الدراسى لنصف مليون طالب لاجئ فلسطينى فى مناطق عملياتها الخمسة "خطوة على طريق إنهاء قضية اللاجئين بتوطينهم فى المناطق التى هُجّروا إليها قسراً".

ورأت الحركة "أن ما تسوقه وكالة الغوث من مبررات فى محاولة لضرب قطاع التعليم إنما هى مبررات واهية وغير مقبولة، وما هى إلا لعبة سياسية مغلفة بغلاف مالى وفني".

ونبهت إلى أن مثل هذه الخطوة "ستترك مئات الآلاف من طلابنا بلا تعليم وعشرات الآلاف من الموظفين بلا عمل ليصب الزيت على نار الوضع الفلسطينى المتأزم فى كل أماكن تواجد اللاجئين الفلسطينية".

ودعت الحركة "كل العقلاء إلى تدارك هذا الوضع ومنظمة التحرير إلى تحمل مسئولياتها تجاه ملف اللاجئين وعدم الوقوف الموقف الصامت المريب والتوحد فلسطينيا لإفشال هذا المخطط الخطير الذى باتت ناره تصل إلى عظم القضية الفلسطينية".

وتقول اونروا إنها تواجه عجزا ماليا فى موازنتها بقيمة 101 مليون دولار ما يهدد استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين فى مناطق عملياتها الخمسة بعد سبتمبر المقبل بما فى ذلك القدرة على الالتزام ببدء الموسم الدراسى فى موعده.

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