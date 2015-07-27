طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين شمال عدن

قصفت طائرات دول التحالف العربى، اليوم الاثنين، مواقع لميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع على عبد الله صالح شمال مدينة عدن اليمنية.

وذكر موقع "يمن برس" أن قصف الطائرات جاء ردًا على قيام ميليشيات الحوثيين المتواجدين فى منطقة "العلم" بقصف مناطق قريبة من مطار عدن تسيطر عليها المقاومة الشعبية والجيش الموالى للشرعية.

وتجىء عمليات طائرات التحالف الأولى بعد خرق الميليشيات للهدنة التى أعلن عنها التحالف ابتداء من اليوم ولمدة 5 أيام فى تأكيد واضح على انهيار الهدنة.

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