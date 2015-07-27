أخبار عاجلة

حملة من تلاميذ مدرسة ألمانية ضد ترحيل صديقهم اللاجئ -
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط -
إحالة 18 مسجل خطر بـ4 مدن في المنيا للنيابة العامة -
"التنظيم والإدارة": إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي في الجهاز الإداري للدولة -
تكريم ثلاثة طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية -
"التعليم" تقيم مهرجان القرائية بمحافظة شمال سيناء -
بعد الفوز على الزمالك| «الشرقية» يرفض الراحة استعدادا لدجلة -
اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك والشرقية -
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم -
أسامة إبراهيم يجري جراحة عاجلة في الأنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين شمال عدن

Google+ Print
طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين شمال عدن طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين شمال عدن
قصفت طائرات دول التحالف العربى، اليوم الاثنين، مواقع لميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع على عبد الله صالح شمال مدينة عدن اليمنية.

وذكر موقع "يمن برس" أن قصف الطائرات جاء ردًا على قيام ميليشيات الحوثيين المتواجدين فى منطقة "العلم" بقصف مناطق قريبة من مطار عدن تسيطر عليها المقاومة الشعبية والجيش الموالى للشرعية.

وتجىء عمليات طائرات التحالف الأولى بعد خرق الميليشيات للهدنة التى أعلن عنها التحالف ابتداء من اليوم ولمدة 5 أيام فى تأكيد واضح على انهيار الهدنة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365