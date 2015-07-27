الأهلي يحشد قوته لمواجهة سموحة في انتظار أمل الـ1%

حشد الأهلي قوته لمواجهة يوم الأربعاء في مباراته قبل الأخيرة بالدوري المصري أمام سموحة.

ويلعب الأهلي مع سموحة في مباراة مؤجلة على ملعب بتروسبوت، على أمل تعثر الزمالك أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء وإحياء أمل الفوز بالدوري.

الزمالك بحاجة لنقطة واحدة من مباراتيه المتبقيتين أمام الجيش ووادي دجلة ليتوج بالدوري.

وأعلن فتحي مبروك المدير الفني عن قائمة الأهلي التي شملت 20 لاعبا لمواجهة سموحة.

ويغيب عن الأهلي كلا من باسم علي للإيقاف، وبيتر إيبي وهندريك هلمكه لوجهة نظر فنية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل - مسعد عوض.

الدفاع: باسم علي - محمد هاني - محمد نجيب - سعد سمير - صبري رحيل - حسين السيد.

الوسط: حسام غالي - عبد الله السعيد - محمد رزق - وليد سليمان - رمضان صبحي - محمود حسن تريزيجيه - مؤمن زكريا.

الهجوم: عماد متعب - عمرو جمال - أحمد عبد الظاهر.