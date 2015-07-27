عشان صحته.. اغسلى ألعاب طفلك مرتين شهريا على الأقل

ألعاب طفلك صديقه طوال يومه، ما يجعلها عرضه "للبهدلة" وترد عليها كل أنواع الحلوى والمأكولات ومسحات من الشيكولاته التى يتناولها طوال اليوم، وهو ما يجعلها أيضا الحاوى الأعظم لنوعيات متنوعة من الجراثيم والبكتيريا والفطريات وأسباب للعدوى لا حصر لها، وخاصة تلك المصنوعة من الوبر أو القطن أو الألياف.>وهنا ينصحك الدكتور عزمى على أخصائى أمراض الباطنة بضرورة الاهتمام بغسيل ألعاب طفلك مرتين فى الشهر على أقل تقدير، ويفضل أن تصل حد مرة أسبوعيا أى أربعة مرات شهريا.

وتابع عزمى مؤكدا على أن ألعاب الطفل القطنية وذات الأوبار لابد من الاعتناء بنظافتها، فالطفل يضعها على الدوام فى فمه ما يجعله عرضة للعدوى بالكثير من الفيروسات والبكتيريا التى تنتقل للأمعاء مسببة تلبك معوى ونزلات، إضافة إلى الإصابة بحساسية الجسم، أو الرغبة فى الهرش.

ونصح أخصائى الباطنة بضرورة إضافة المطهرات للألعاب المصنوعة من الوبر والصوف، وشطفها جيدا بالماء لعدة دورات غسيل، لتصبح نظيفه تماما إذا ما أستعملها الطفل ووضعها فى فمه.