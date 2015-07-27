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أهمها أورام الثدى الوراثية.. النتائج السلبية لتناول أقراص منع الحمل

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أهمها أورام الثدى الوراثية.. النتائج السلبية لتناول أقراص منع الحمل أهمها أورام الثدى الوراثية.. النتائج السلبية لتناول أقراص منع الحمل
تعد أقراص منع الحمل من أهم الوسائل التى تتبعها النساء على مستوى العالم بغرض تنظيم الحمل، وتعتمد أغلب أنواع أقراص منع الحمل على المركبات الهرمونية، وبالتالى فهناك العديد من النتائج السلبية التى تنتج من تناول تلك الاقراص لبعض الحالات .

الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والولادة، يوضح فى السطور التالية أهم الحالات المرضية والعلامات التى يجب على المرأة التنبه لها عند استخدامها تلك الوسيلة، والتى تنذر بضرورة استبدالها بأخرى.

الأورام الوراثية مانع لتناولك أقراص منع الحمل


>الحالات الوراثية للأورام السرطانية فى العائلة، تعد من أهم المحظورات التى تمنع استخدام أقراص منع الحمل للنساء، تبعا لرأى يواقيم فتناول تلك الأقراص يساعد على تحفيز الخلايا السرطانية للنساء اللاتى يملكن استعدادا للإصابة بها.

أقراص منع الحمل لا يجب أن تتجاوز فترة محددة لتناولها


>السبب الثانى يخص المدة التى يسمح فيها بتناول أقراص منع الحمل، حيث يؤكد يواقيم أن الاعتماد على أقراص منع الحمل الهرمونية لدى النساء لا يجب أن يتجاوز مدته العام ونصف، ويفضل بعدها الاعتماد على وسيلة أخرى غير هرمونية، لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ثم يمكن بعدها الرجوع لتناول أقراص منع الحمل مرة أخرى.

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مصر 365