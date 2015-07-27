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وزيرة القوى العاملة توزع 2000 وجبة و400 ألف جنيه لعمال قناة السويس

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قدمت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، اليوم الاثنين، القافلة العاشرة من إسهامات الوزارة للعاملين بمشروع قناة السويس الجديدة بالإسماعيلية، ووزعت الوزيرة 2000 وجبة غذاء و400 ألف جنيه لعمال قناة السويس.

وحملت القافلة 20 طن مواد غذائية تشمل: فول مدمس وتونة وسكر ومربى وحلاوة وزيت وسمن وصابون ومسحوق للغسيل ومكرونة ودقيق وبسكويت، فضلًا عن 200 كرتونة مياه معدنية.

كما قامت الوزيرة بتوزيع 400 ألف جنيه كمكافأة للعمال بمناسبة إنجاز المشروع فى موعده، بواقع 200 جنيه لكل عامل، فضلا عن تى شيرت، وعلم . واختتمت الزيارة بتوزيع 2000 وجبة غذاء على 2000 عامل بالمشروع بعد اكتماله وافتتاحة خلال أيام، الذى سيحدث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى، ويوفر أكثر من مليون فرصة عمل.

ومن المقرر أن تستكمل الوزيرة القوافل لتصل إلى 20 قافلة كما وعدت من قبل مع بدء المشروع لعمال مشروعات تنمية القناة الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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