ننشر صور تفقد السيسى مشروع قناة السويس الجديدة جوا

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم عقب حضوره حفل تخرج الكلية الجوية إلى قناة السويس، وتفقد جواً سير الأعمال النهائية فى المشروع، والإعدادات الجارية لإقامة حفل الافتتاح فى السادس من أغسطس المقبل من خلال احتفال عالمى سيشارك فيه العديد من قادة وزعماء العالم وكبار ممثلى الدول الشقيقة والصديقة، والذى سيتسم بالطابع المصرى وسيمثل رسالة سلام وتفاهم بين الشعب المصرى ومختلف شعوب العالم، بما يتناسب مع ما ستوفره القناة الجديدة من شريان إضافى للملاحة الدولية والتواصل الحضارى.

ويُعد مشروع قناة السويس الجديدة إنجازاً للشعب المصرى الذى تمكن من تمويلها ذاتياً باعتبارها مشروعاً وطنياً، وأثبت من خلالها قدرته على الإنجاز من خلال المثابرة والعمل الدؤوب. وتعتزم الدولة البدء فى مشروع التنمية بمنطقة القناة للنهوض بها وتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة فى عملية التنمية الشاملة والتقدم الاقتصادى.

الرئيس السيسى يتفقد قناة السويس جوًا

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