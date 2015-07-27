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حكاية صورة - في الجول يكشف.. لماذا صافح لاعبو الزمالك ليوبار بقبضة اليد

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مصافحة بطريقة مختلفة ظهرت من لاعبي الزمالك مع ليوبار الكونجولي. فتعمد نجوم الفريق الأبيض ألا تكون المصافحة بكف اليد.

ويظهر من الصور التي التقطتها عدسة FilGoal.com أن كل لاعب من الزمالك استخدم قبضة اليد في مصافحة لاعبي ليوبار.

يقول حازم إمام قائد الزمالك لـFilGoal.com: "الأمر ليس متعلقا بليوبار فقط. هذه ليست المرة الأولى".

وتابع "نحن نصافح لاعبي الفرق الإفريقية كلها بنفس الطريقة".

وتغلب الزمالك على ضيفه ليوبار 2-0، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بكأس الكونفدرالية.

ووضع الزمالك قدما في نصف النهائي، متصدرا ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط.

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