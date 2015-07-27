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غدا نظر محاكمة 12 فردا لاتهامهم بقطع الطريق بمنطقة الخليفة

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غدا نظر محاكمة 12 فردا لاتهامهم بقطع الطريق بمنطقة الخليفة غدا نظر محاكمة 12 فردا لاتهامهم بقطع الطريق بمنطقة الخليفة

>تنظر جنح الخليفة بمحكمة جنوب القاهرة ، غدا الثلاثاء ، محاكمة 12 فردا من عائلة واحدة من بينهم سيدتان،لاتهامهم بقطع الطريق وحيازة أسلحة بيضاء.

كانت البداية عندما تشاجر عدد من الأطفال بمنطقة الإمام الشافعى بالخليفة، فتطور الأمر إلى مشادة كلامية ثم تشابك بالأيدى بين المتهمين الذين قاموا بقطع الطريق، وترويع المواطنين نتيجة استعمالهم 12 زجاجة ملوتوف، وأسلحة بيضاء .

وتقدم أحد المواطنين بذات المنطقة بإخطار لقسم شرطة الخليفة بالواقعة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لفض المشاجرة، وتمكنوا من ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق .

ويذكر أن علاء عوض وكيل نيابة الخليفة أمر بحبس جميع المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، مع مراعاة التجديد القانونى لهم، ثم أمر المحامى العام الأول للنيابات بإحالة القضية للمحكمة الجزئية تمهيدا لمحاكمة المتهمين.
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