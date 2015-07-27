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النيابة العامة تصرح بدفن 5 جثث لأفارقة غرقوا بسواحل كفر الشيخ

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النيابة العامة تصرح بدفن 5 جثث لأفارقة غرقوا بسواحل كفر الشيخ النيابة العامة تصرح بدفن 5 جثث لأفارقة غرقوا بسواحل كفر الشيخ
صرحت النيابة العامة بكفرالشيخ تحت إشراف المستشار محمد عبد القادر الحلو، المحامى العام لنيابات كفرالشيخ، اليوم الاثنين، بدفن 5 جثث مجهولة الهوية لمهاجرين غير شرعيين، والتى تم العثور على جثثهم فى البحر الأبيض المتوسط بكفر الشيخ، ودفنهم بمقابر مسجد الرحمة بمدينة كفر الشيخ.

كانت قوات حرس الحدود قد ألقت القبض على عدد من المهاجرين غير الشرعيين فى نهاية الشهر الماضى أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر حدود مدينة برج البرلس بكفر الشيخ، وتمكنت من انتشال 6 جثث مجهولة الهوية من المياه، وتعرف أهل جثة عليها وهو من السودان، وتم دفنها وتبقى 5 جثث سيتم دفنها مساء اليوم.

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مصر 365