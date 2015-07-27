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ضبط محاسب وعامل متهمين بإصابة مأمور قسم ثان أكتوبر بخرطوش

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ضبط محاسب وعامل متهمين بإصابة مأمور قسم ثان أكتوبر بخرطوش ضبط محاسب وعامل متهمين بإصابة مأمور قسم ثان أكتوبر بخرطوش
قال مصدر أمنى بالجيزة إن قوات الأمن تمكنت من ضبط محاسب بإحدى الشركات وعامل لاتهامهما بإطلاق خرطوش على قوات فض الشغب، مما أدى إلى إصابة العميد رأفت الحلوانى مأمور قسم ثان أكتوبر.

وقال مأمور قسم ثان لـ"اليوم السابع" إن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغ بقيام عناصر الإخوان بالتظاهر أمام مسجد التوحيد بأكتوبر، وأثناء قيام قوات الأمن بفض المظاهرة أطلق عناصر الإخوان الخرطوش وتمت إصابتى نتيجة إطلاق الخرطوش.

وأضاف "الحلوانى" بأنه بصحة جيدة، وأجرى الإسعافات الأولية، وغادر المستشفى فى نفس الوقت وتمكنت القوات من فض المسيرة وضبط محاسب وعامل، وأعترفوا بانتمائهم لتنظيم الإخوان.

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مصر 365