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«شكري» يلتقي نظيره الليبي لبحث تطور الأوضاع الليبية عقب اتفاق الصخيرات

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«شكري» يلتقي نظيره الليبي لبحث تطور الأوضاع الليبية عقب اتفاق الصخيرات «شكري» يلتقي نظيره الليبي لبحث تطور الأوضاع الليبية عقب اتفاق الصخيرات

 

سامح شكري

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، صباح يوم الاثنين، محمد الدايري وزير خارجية ليبيا حيث تناول معه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا في أعقاب التوقيع علي اتفاق الصخيرات وأهمية توقيع باقي الأطراف الليبية المعنية علي الاتفاق بما يؤسس نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولي مكافحة الاٍرهاب وبناء مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية حديثة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء علي ثوابت الموقف المصري الداعمة للشعب الليبي ولجهود المبعوث الاممي برناندينو ليون، وأهمية سرعة تنفيذ اتفاق الصخيرات بما يضمن سرعة تشكيل حكومة تضم الاطراف الموقعة على الاتفاق.

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