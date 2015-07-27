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مسؤول أمريكي: واشنطن وأنقرة متفقتان على التعاون لتطهير شمال سوريا من “داعش”

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مسؤول أمريكي: واشنطن وأنقرة متفقتان على التعاون لتطهير شمال سوريا من “داعش” مسؤول أمريكي: واشنطن وأنقرة متفقتان على التعاون لتطهير شمال سوريا من “داعش”

دبابات الجيش التركي قرب الحدود مع سوريا

صرح مسؤول أمريكي الاثنين 27 يوليو أن واشنطن وأنقرة متفقتان على العمل معا لتطهير شمال سوريا من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقال المسؤول لوكالة “فرانس برس” خلال مرافقته للرئيس باراك أوباما في زيارة إلى أثيوبيا، إن “الهدف هو إقامة منطقة خالية من تنظيم الدولة الإسلامية وضمان قدر أكبر من الأمن والاستقرار على طول الحدود التركية مع سوريا”.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه “لا يزال يتعين العمل على وضع تفاصيل” هذه المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن “أي جهود عسكرية مشتركة لن تشمل فرض منطقة حظر طيران” وهو ما تطالب به تركيا منذ فترة طويلة.

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