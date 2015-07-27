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وزير الخارجية التركي: سننضم بفعالية إلى المعركة ضد “داعش”

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وزير الخارجية التركي: سننضم بفعالية إلى المعركة ضد “داعش” وزير الخارجية التركي: سننضم بفعالية إلى المعركة ضد “داعش”

مولود جاويش أوغلو

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو أن بلاده ستنضم بفعالية إلى الهجمات الجوية والمعركة ضد تنظيم “داعش”، بعد سماحها للولايات المتحدة باستخدام قاعدة “أنجرليك” الجوية جنوب تركيا.

وقال جاووش أوغلو في لشبونة “نسعى لإقناع أعضاء التحالف الدولي بأهمية وضع استراتيجية محددة وشاملة لمحاربة واقتلاع داعش”.

وبدأت انقرة قبل أيام حملة ضد تنظيم “داعش” بعد تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 32 شخصا في جنوب البلاد قرب الحدود مع سوريا، كما شملت حملتها استهداف معسكرات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ضمن ما اطلقت عليه جهود “مكافحة المجموعات الإرهابية”.

وقال وزير الخارجية “داعش ومجموعات إرهابية اخرى تشكل خطرا على أمن تركيا”، وأضاف “نحن لم نقل يوما أن عملية مفاوضات السلام انتهت لكن حزب العمال الكردستاني لم يحترمها يوما”.

من جانب آخر، ذكرت وكالات محلية أن رئاسة البرلمان التركي اتخذت قرارا بعقد جلسة طارئة الأربعاء المقبل لمناقشة وتقييم التطورات الأخيرة.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قدم مذكرة لرئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة لأن الأوضاع التي تشهدها البلاد تستوجب ذلك، على الرغم من أن عطلة البرلمان الصيفية مستمرة حتى الأول من أكتوبر القادم.

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