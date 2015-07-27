“القومي لحقوق الإنسان” و”البرنامج العام” يفعلان برتكول من أجل تعزيز حقوق الإنسان

قام المجلس القومى لحقوق الإنسان وإذاعة البرنامج العام بتفعيل برتكول لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان قام المجلس بالمشاركة مع إذاعه البرنامج العام بإنتاج مجموعة حلقات درامية مصغرة لنشر الوعي القانوني لدي المواطنين تذاع الحلقات مرتين أسبوعياً يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع بعنوان “حقك في عينينا ” وتذاع الحلقات كفقرة في برنامج ” إلى ربات البيوت”.

وتتناول الحلقات عرض مشكلة قانونية في شكل درامي مصغر مدته 5 دقائق ويعقب الحلقة تعقيب من أحد أعضاء المجلس لحل المشكلة في ضوء معاييرومبادئ حقوق الإنسان.

يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قام بتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الأذاعات المصرية بهدف العمل علي نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال البرامج الإذاعية .