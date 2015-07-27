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الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية للصراع فى اليمن

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الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية للصراع فى اليمن الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية للصراع فى اليمن
حذرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين من عواقب كارثة انسانية للصراع فى اليمن، وأعربت عن صدمتها من حجم الدمار فى المدينة.

وقال منسق الأمم لمتحدة للشئون الانسانية فى اليمن يوهانس فان دير كلو، فى بيان، ان الصراع على مدى الشهور الاربعة الماضية دمر المدينة اليمنية ودمر حياة شعبها، كما أن تقديرات محلية تشير الى ان عدد الجرحى والقتلى يصل الى حوالى 23 الف شخص اضافة الى الاضرار التى لحقت بالبنية التحتية الحيوية فى البلد بكامله بما فيها المدارس والمستشفيات والمطارات.

وأضاف منسق المنظمة الدولية، الذى زار عدن أمس، ان هذا غير مقبول ويتعارض مع كافة مسؤوليات اطراف النزاع بموجب القانون الدولى الانسانى.

وشدد المسؤول الاممى على ان المنظمة الدولية والشركاء ملتزمون بتوسيع نطاق الاستجابة الانسانية والعمل على استعادة الخدمات وبخاصة الصحية ومياه الشرب والصرف الصحى على وجه السرعة وكذلك العمل على إعادة الاطفال الى العملية التعليمية.

ولفت الى ان تمويل العمليات الانسانية لعام 2015 فى اليمن هو بحاجة عاجلة ايضا الى تدفقه خاصة وان مبلغ 1.6 مليار دولار الذى ناشدت الامم المتحدة وشركاؤها، المانحين لتوفيره لتلك العمليات لم تتسلم المنظمة منه سوى 15 % فقط.
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