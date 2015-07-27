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ليبيا اتخذت إجراءات قانونية ضد دول أفريقية بسبب تأميم أصول ليبية لديها

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ليبيا اتخذت إجراءات قانونية ضد دول أفريقية بسبب تأميم أصول ليبية لديها ليبيا اتخذت إجراءات قانونية ضد دول أفريقية بسبب تأميم أصول ليبية لديها
بدأت المؤسسة الليبية للاستثمار فى اتخاذ إجراءات قانونية ضد أربع دول أفريقية، ترى إنها استغلت الأزمة السياسية التى تعرضت لها البلاد، عقب اندلاع الثورة ضد حكم العقيد الراحل معمر القذافي، من أجل تأميم أصول تابعة لصندوق الثروة السيادية الليبى لديها.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار حسن بوهادى قوله اليوم الاثنين، إن "المؤسسة شرعت فى اتخاذ تدابير ضد كل من رواندا وزامبيا وتشاد والنيجر لقيامها بتأميم أصول ليبية لديها".

وأضاف "هناك من يسعى يوميا إلى الترويج لمزاعم كاذبة عن الأصول التابعة للصندوق السيادي، مؤكدا إصرار المؤسسة على استرداد ما تم أخذه من الشعب الليبي".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن صندوق الثروة السيادية الليبي، الذى يبلغ قوامه 66 مليار دولار، تم تأسيسه عام 2006 من قبل نظام معمر القذافى من أجل استثمار عائدات النفط الليبي، إلا إنه تم تجميد أصول الصندوق بموجب القانون الدولى
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