شكري يجري مباحثات رسمية مع وزير خارجية سلطنة عمان

أجري سامح شكري، ظهر اليوم الاثنبن، جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، بحضور وفدي البلدين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطي، الوزيرين تناولا خلال جلسة المباحثات تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل مزيد من تفعيلها وتعميقها في مختلف المجالات بما يتناسب مع مكانة البلدين ووشائج العلاقات بينهما ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

أضاف المتحدث أن جلسة المباحثات ركزت علي تناول الأوضاع الإقليمية في ظل ما تشهده المنطقة من حالة عدم استقرار وانتشار للتنظيمات الإرهابية، وشدد الوزيران علي أهميّة الحفاظ علي الهُوية العربية والابتعاد عن الانقسامات المذهبية والدينية والعرقية التي تفرق ولا تجمع.

تناول الوزيران بشكل مفصل عدد من الملفات الإقليمية الهامة وعلي رأسَها الأزمة السورية واهمية التحرك في اتجاه الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري وبوقف اعمال القتل اليومية للابرياء من الشعب السوري وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق ونوها بالجهود التي يبذلها المبعوث الاممي الي سوريا ديمستورا في هذا الشأن.

ونوه الوزير بأهمية الالتزام بمقررات «جنيف-١»، كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لدفع الحل السياسي للأمام ويحفظ للبلاد وحدتها الإقليمية، بالاضافة الي التشاور حول تطورات القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، فَضْلا عن تشكيل القوة العربية المشتركة للحفاظ علي الأمن القومي العربي.