ارتفاع وفيات حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات بأكتوبر إلى 10 أشخاص

ارتفع عدد المتوفين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة تريلا بمنطقة الواحات بأكتوبر إلى 10 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الحادث.

وكان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد رأفت الحلوانى مأمور قسم ثان أكتوبر يفيد بوفاة 10 أشخاص نتيجة وقوع حادث تصادم نتيجة السرعة الزائدة بالكيلو 110 بمنطقة الواحات بالجيزة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وكشفت المعاينة الأولية عن أن سائق "التريلا" تسبب فى وقوع حادث التصادم بسبب السرعة الزائدة.

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