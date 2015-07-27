وزير الصحة يقرر وقف إنتاج مصنع فارما للأدوية بعد وفاة 4 أطفال فى بنى سويف

أصدر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة قراراً رقم 86 لسنة 2015 بضبط وتحريز وسحب كل ما يوجد بالسوق المحلى "صيدليات، مخازن، مستودعات" خاصة وحكومية، من جميع مستحضرات مصنع المتحدون فارما، وذلك فى بيان لمتابعة حادثة إصابة أطفال بأعراض تشنجية بعد استخدام مستحضر ميتاهايدريل الوريدى فى علاجهم من أعراض نزلات معوية حادة.

وبناء على القرار الأول للجنة التى شكلها د. عادل عدوي وزير الصحة لمراجعة تشغيلات المستحضر بمصنع المتحدون فارما، تبين أن إجمالى الكميات التي صرح للمصنع بإنتاجها من يناير 2015 هي (79144) وهي التي تخضع للتحليل بمعرفة هيئة الرقابة للمستحضرات الدوائية بوزارة الصحة، بينما قام المصنع بإنتاج كميات أكثر من المصرح له بها مستغلا الموافقات السابقة الصادرة من وزارة الصحة، ولم تخضع هذه الكميات الزائدة للفحص من خلال إدارة المراقبة الدوائية، وبناءً عليه فقد خالف المصنع قواعد التصنيع الجيد طبقاً للقرار الوزارى رقم 539 لسنة 2007، والذى ينص على أنه "فى حالة المخالفات الجسيمة والحرجة طبقاً لتعريف المخالفات بمدونة منظمة الصحة العالمية WHO يتم وقف الإنتاج ولا يستأنف إلا بعد الالتزام باشتراطات التصنيع الجيد الواردة بالمدونة وموافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية".

وكان عدوى قد أصدر قرارا برقم 85 لسنة 2015 بتحريز وسحب وضبط جميع التشغيلات الخاصة بالمستحضر الذى تم استخدامه فى حالات الأطفال المصابين، وإحالة الموضوع بكامله إلى النائب العام، كما أصدر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة قرارا بتشكيل لجنة من كبار أساتذة طب الاطفال بالجامعات المصرية لمتابعة الحالة الصحية للأطفال المصابين ببنى سويف، كما قرر نقل الحالة المصابة بمستشفى حميات بنى سويف إلى مستشفى الحميات بالعباسية.

كما تعلن وزارة الصحة ارتفاع عدد الاطفال المشتبه في اصابتهم الى 30 طفلا بعد دخول ثلاث حالات مساء أمس الى مستشفى الحميات ببنى سويف وارتفاع عدد حالات الوفاة الى أربع أطفال بعد وفاة طفلة بمستشفى بني سويف الجامعي وطفلتين بمستشفى حميات بني سويف وتفيد التقارير الأولية الواردة من مديرية الصحة ببني سويف الى أنه من بين الأطفال الأربعة الذين توفوا الى رحمة الله تعالى تلقى اثنان فقط علاجا تعويضيا بواسطة محلول ميتاهايدريل الوريدي بينما لم يتلق الطفلان الآخران هذا المستحضر وما زالت التحقيقات مستمرة وسوف تقوم وزارة الصحة باطلاع المواطنين على مجريات الأحداث وتحديث المعلومات الخاصة بالحالة الصحية للأطفال في محافظة بني سويف من خلال بياناتها الرسمية.