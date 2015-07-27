محافظ أسيوط يصدر قرارًا بمنع سير العبارات النهرية ليلًا

قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط منع سير العبارات النهرية بكافة المراكز والقرى خلال الفترة المسائية والتي تبدأ من السابعة مساءاً على أن تبدأ كافة العبارات عملها فى نقل المواطنين من السادسة صباحًا وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما أمر المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة جمال عباس السكرتير العام للمحافظة تضم في عضويتها مسئولي الإنقاذ النهرى وإدارة الملاحة النيلية والحماية المدنية والأمن الصناعي لفحص ومراجعة موقف كافة المعديات وفحصها وبيان مدى صلاحيتها للعمل وإعداد تقارير فنية شاملة عن مختلف المعديات والمرافق النيلية بالمحافظة.

وطالب المحافظ بضرورة المتابعة الدورية وصيانة المراسي الخاصة بها كما أمر مسئولى المحافظة بالمرور على كافة المعديات النيلية بمدن وقرى المحافظة خلال أسبوع وإعداد تقرير شامل بشأنها وكانت قد تجددت المخاوف من وقوع كارثة نيلية بعد غرق مركب الوراق بمحافظة الجيزة.

حيث أكد المحافظ أن هناك معديات ومراسي لا تلتزم بالحمولة الفعلية للمعديات مما يعرضها للخطر وتفتقر إلى المتابعة المستمرة منوهاً أن جميع وسائل الامان بتلك العبارات متوفرة وتراخيصها سارية.