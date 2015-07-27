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ميدو يوضح موقف الإسماعيلي من الحضري وحمص وزيدان

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ميدو يوضح موقف الإسماعيلي من الحضري وحمص وزيدان ميدو يوضح موقف الإسماعيلي من الحضري وحمص وزيدان

أكد احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي أنه سيجري مكالمة هاتفية أخيره الإثنين مع محمد زيدان ليعلم قراره النهائي في الانضمام لصفوف الدراويش.

وأشار ميدو إلى أن الحارس عصام الحضري يرفض الاستمرار مع الإسماعيلي الموسم المقبل رغم رغبته كمدير فني في بقاؤه.

وأكد ميدو أن محمد عواد سيكون حارس الفريق الأساسي خاصة وأنه يتوقع له أن يكون حارس الأول في المستقبل.

وعن عودة حمص أوضح ميدو أن اللاعب إبن النادي الإسماعيلي، وهناك رغبة في عودته، لكن الأمر يبقى في يد مجلس إدارة النادي.

وأكد ميدو أنه بالإضافة للستة لاعبين الذين تم الاستغناء عنهم، فإن مجموعة أخرى من اللاعبين سترحل أيضا، ولكن لن يفصح عن أسماءهم لرغبة إدارة النادي في تسويقهم.

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