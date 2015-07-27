محمد يوسف: التفويت؟ لم أتعلم ذلك في الأهلي

نفى محمد يوسف المدير الفني لسموحة الاتهامات الموجهة له بوجود نية لتفويت الفوز للأهلي في مباراة الفريقين غدا الثلاثاء، في الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي سموحة بقيادة مدربه السابق محمد يوسف غدا الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ31 من الدوري.

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "أجمل صباح" الإذاعي: "مواجهة الأهلي مهمة لسموحة، وتأتي في وقت حساس لأن الفريق الأحمر لا يريد خسارة أي نقاط في ظل حاجة الزمالك لنقطة واحدة لحسم الدوري".

وتابع "سموحة أيضا يريد أن يحسن موقعه في جدول الترتيب. فهي أخر مباراة لنا".

وأكمل "أريد أن أرد على من يقول أن محمد يوسف سيفوت المباراة للأهلي لأنه كان فريقي. فهذا ليس ما تعلمناه في الأهلي من احترافية واحترام".

وواصل متما "الأهلي لا يحتاج للتفويت، وأنا أسعى للنجاح في تجربتي مع سموحة".