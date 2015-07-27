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لاعبو الزمالك يزورون لاعب ليوبار المصاب

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لاعبو الزمالك يزورون لاعب ليوبار المصاب لاعبو الزمالك يزورون لاعب ليوبار المصاب

قرر لاعبو الزمالك زيارة رودي نداي لاعب ليوبار الكونجولي المصاب، بعدما أجرى جراحة عاجلة في القاهرة عقب مباراة الفريقين أمس الأحد في كأس الكونفدرالية.

وسقط اللاعب على رأسه في لقطة مروعة عقب التحامه مع حارس الزمالك أحمد الشناوي في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات التي خسرها فريقه 2-0.

وتم نقل اللاعب إلى المستشفى فورا عقب خروجه من الملعب، قبل أن يجري عملية جراحية في العمود الفقري.

وتجري اتصالات حاليا بين لاعبي الزمالك، من أجل الاتفاق على زيارة نداي بشكل جماعي اليوم الاثنين.

يذكر أن حازم إمام قائد الزمالك قد أعلن نيته زيارة اللاعب في المستشفى.

وكان الزمالك قد أعلن تحمله تكاليف علاج نداي.

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