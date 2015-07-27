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مدرب الطلائع لـ في الجول: التفويت للزمالك؟ لا يكون أبدا من فريق ينتمي للجيش المصري

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مدرب الطلائع لـ في الجول: التفويت للزمالك؟ لا يكون أبدا من فريق ينتمي للجيش المصري مدرب الطلائع لـ في الجول: التفويت للزمالك؟ لا يكون أبدا من فريق ينتمي للجيش المصري

شدد أحمد العجوز المدرب المؤقت لفريق طلائع الجيش على صعوبة المواجهة المقبلة في الدوري المصري الممتاز أمام الزمالك.

وسيقود العجوز فريق الجيش في المباراة المقامة على استاد الدفاع الجوي الأربعاء والتي يحتاج الزمالك للتعادل فيها فقط من أجل التتويج رسميا بالدوري.

ويتولى العجوز مهام القيادة الفنية للفريق عقب رحيل طلعت يوسف وقبل قدوم طارق يحيى الذي سيترأس الجهاز الفني للنادي عقب مواجهة الزمالك.

وقال العجوز في تصريحات لـFilGoal.com:"المواجهة صعبة على الفريقين. فنحن نسعى لتحسين مركزنا في الدوري والزمالك يطمح للتتويج".

وأضاف "مسألة التفويت ليست واردة على الإطلاق في الفريق، فنحن ننتمي للجيش المصري".

وأردف "استعداداتنا عادية للمواجهة، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين قبل مواجهة الزمالك".

وأتم "نسعى لتقديم مباراة تليق بنا، نتمنى أن يحالفنا التوفيق وأن نحقق الفوز".

وكان الجيش، الذي يحتل المركز التاسع في المسابقة، قد تلقى أثقل هزيمة له في البطولة أمام الزمالك، حين خسر 6-1 في مباراة الدور الأول، وكان هذا الانتصار هو الأكبر لمتصدر الترتيب الزمالك أيضا هذا الموسم.

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