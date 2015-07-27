أخبار عاجلة

حملة من تلاميذ مدرسة ألمانية ضد ترحيل صديقهم اللاجئ -
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط -
إحالة 18 مسجل خطر بـ4 مدن في المنيا للنيابة العامة -
"التنظيم والإدارة": إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي في الجهاز الإداري للدولة -
تكريم ثلاثة طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية -
"التعليم" تقيم مهرجان القرائية بمحافظة شمال سيناء -
بعد الفوز على الزمالك| «الشرقية» يرفض الراحة استعدادا لدجلة -
اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك والشرقية -
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم -
أسامة إبراهيم يجري جراحة عاجلة في الأنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جيلبرتو يتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة بعد إصابة خطيرة.. وفلافيو يوضح لـ في الجول حالته

Google+ Print
جيلبرتو يتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة بعد إصابة خطيرة.. وفلافيو يوضح لـ في الجول حالته جيلبرتو يتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة بعد إصابة خطيرة.. وفلافيو يوضح لـ في الجول حالته

تعرض الأنجولي جيبلرتو جناح فريق بنفيكا دو لواندا الحالي والأهلي السابق لإصابة خطيرة خلال مباراة لفريقه في الدوري.

وذكرت صحيفة "أ بولا" البرتغالية أن جيلبرتو سقط بعد مرور 29 دقيقة من بداية المباراة.

وواجه ظهير الأهلي الأسبق صعوبة في التنفس، ليتم نقله سريعا إلى المستشفى. ولم تخرج أي بيانات رسمية بحالته الصحية حتى الآن.

ولكن زملائه في الفريق أكدوا أنه لا يستطيع تذكر أي شيء من المباراة قبل الإصابة.

FilGoal.com تواصل مع الأنجولي أمادو فلافيو هداف الأهلي السابق، لسؤاله عن الحالة الصحية لجيلبرتو.

وقال فلافيو لـFilGoal.com من أنجولا: "جيلبرتو عانى من ارتجاج في المخ، وهو ما سبب له فقدانا بسيطا في الذاكرة".

وتابع "الأطباء يقولون أن حالته أصبحت مستقرة الآن، ولكن سيظل تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع