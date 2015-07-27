جيلبرتو يتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة بعد إصابة خطيرة.. وفلافيو يوضح لـ في الجول حالته

تعرض الأنجولي جيبلرتو جناح فريق بنفيكا دو لواندا الحالي والأهلي السابق لإصابة خطيرة خلال مباراة لفريقه في الدوري.

وذكرت صحيفة "أ بولا" البرتغالية أن جيلبرتو سقط بعد مرور 29 دقيقة من بداية المباراة.

وواجه ظهير الأهلي الأسبق صعوبة في التنفس، ليتم نقله سريعا إلى المستشفى. ولم تخرج أي بيانات رسمية بحالته الصحية حتى الآن.

ولكن زملائه في الفريق أكدوا أنه لا يستطيع تذكر أي شيء من المباراة قبل الإصابة.

FilGoal.com تواصل مع الأنجولي أمادو فلافيو هداف الأهلي السابق، لسؤاله عن الحالة الصحية لجيلبرتو.

وقال فلافيو لـFilGoal.com من أنجولا: "جيلبرتو عانى من ارتجاج في المخ، وهو ما سبب له فقدانا بسيطا في الذاكرة".

وتابع "الأطباء يقولون أن حالته أصبحت مستقرة الآن، ولكن سيظل تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة".