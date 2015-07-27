“مصر للطيران” الناقل الرسمي لحفل قناة السويس تقدم 25% تخفيضا للضيوف المشاركين فى الاحتفالية

أعرب الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن فخره وإعتزازه بإختيار مصر للطيران لتكون الناقل الرسمى لضيوف مصر فى حفل إفتتاح قناة السويس الجديدة ، حيث قررت الشركة الوطنية منح تخفيض 25% للضيوف المشاركين فى الإحتفالية على جميع الرحلات الدولية، بالإضافة إلى تقديم كافة تسهيلات السفر اللازمة فى رحلات الذهاب والعودة سواء على متن الطائرات أو فى إستراحات مصر للطيران فى صالات السفر والوصول المخصصة لإستقبال الوفود الأجنبية والعربية المشاركة فى الحدث، كما أعرب عن إستعداد مصر للطيران الكامل وتذليل كافة إمكانياتها لتقديم التسهيلات اللازمة لهيئة قناة السويس وذلك بناءً على توجيهات وزير الطيران المدنى.

وأضاف الحفنى ” أن إستعدادات الشركات التابعة لمصر للطيران تتم على قدم وساق لإستقبال هذا الحدث الكبير وخروجه بما يليق بمكانة مصر والمصريين حيث يشارك مجموعة عمل على أعلى مستوى من مصرللطيران ضمن اللجنة المشكلة بقرار وزير الطيران المدنى والمنوطه بإستعدادات وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة، فيما يخص حفل إفتتاح قناة السويس الجديدة، حيث قامت شركة الخطوط الجوية بالتنسيق مع شركة مصرللطيران للخطوط الداخلية والإقليمية أكسبريس بمراجعة جداول تشغيل الرحلات الدولية والإقليمية خلال شهر أغسطس لإستيعاب أى زيادة فى أعداد المشاركين فى حفل الإفتتاح مع وضع الخطط البديله وإمكانية تسيير رحلات إضافية إلى بعض الوجهات الدولية وكذلك تكبير الطرازات على بعض الخطوط فى حال طلب ذلك”.

كما تم توفير مجموعات مدربه من العلاقات العامة والأمن للتواجد فى الصالات لسرعة إستقبال الوفود وإنهاء إجراءات سفرهم فور وصولهم المطار بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنيه بالحدث وإلمام جميع مجموعات العمل بمواعيد سفر وإقامة وبيانات الأتصال الخاصة بالزائرين.

كما تقدم شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك ) والأسواق الحرة تخفيضا 20%علي البرامج السياحية التي تنظمها شركة الكرنك للسياحة للراغبين من الضيوف المشاركين في حفل الإفتتاح في الحصول علي برنامج سياحي للإستمتاع بمعالم مصر السياحية في الفترة من 1 وحتي 15 أغسطس القادم وكذلك تقديم تحفيضات تصل حتي 15% علي السلع والمعروضات الموجودة في منافذ الأسواق الحرة لشركة مصر للطيران في مطار القاهرة والمطارات المصرية وكذلك المنافذ الموجودة خارج المطارات في الجونة ومارينا وبورتو غالب وسيتي ستارز بمدينة نصر وفي منطفة السوهو بشرم الشيخ .

واستعدت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بمضاعفة إجراءات أعمال الصيانة اللازمة للطائرات بما يضمن إنسيابية الرحلات فى ظل كثافة التشغيل المتوقعة.

> من ناحية أخرى دفعت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بأحدث معداتها فى مطار القاهرة من سلالم طائرات وعربات نقل ركاب داخل المهبط وغيرها من المعدات الأرضية الخاصة بخدمة الطائرات والركاب ومراجعة سيور الحقائب داخل الصالات لضمان سرعة استلام الحقائب فور وصول الزائرين وكذلك سرعة تحمليها على الطائرات فى مرحلة العودة، بالإضافة إلى الإستعدادات التي قامت بها شركة مصر للطيران للخدمات الجوية فيما يتعلق بتموين رحلات مصر للطيران وغيرها من شركات الطيران التي تقل وفود من المشاركين في حفل الإفتتاح من توفير قوائم أطعمة ومشروبات أكثر تنوعًا وإمداد كافة الإستراحات بالمطار بالتموين اللازم والكافي.

من ناحية أخرى، صرح الطيار سامح الحفني قائلاً: ” أنه كان لمصر للطيران الشرف في أن تكون شاهدة على هذا الإنجاز العظيم من خلال زيارة وفد من الشركة لمشروع القناة الجديد فور الإعلان عنه وبداية أعمال الحفر وكذلك القيام بزيارة ثانية خلال شهر يونيو الماضي مع قرب الإنتهاء من المشروع، كما نشرف أيضاً بمشاركتنا في حفل الإفتتاح في 6 أغسطس القادم ضمن وفد وزارة الطيران المدني.

أ ش أ